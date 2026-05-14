Hülya Avşar’dan Serenay ve Mert’e olay gönderme: 'Kusura bakmayın dayanamadım'

Dijital platformda izleyiciyle buluşan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon gösterimi için düzenlenen özel gece, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve müzisyen sevgilisi Mert Demir’in romantik dansıyla damga vurmuştu. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan bu görüntülere, magazin dünyasının usta ismi Hülya Avşar kayıtsız kalamadı.

VİRAL DANSA EĞLENCELİ TAKLİT

Mert Demir’in popüler şarkısı “Gözlerime Bak” eşliğinde birbirlerinin gözlerine bakarak dans eden çiftin o anları kısa sürede viral olmuştu. Hülya Avşar, bu popüler görüntülerin ardından bir magazin muhabiriyle kamera karşısına geçerek çiftin dans figürlerini taklit etti. Avşar'ın abartılı ve eğlenceli tavırları, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"SERENAY, MERT KUSURA BAKMAYIN"

Taklit videosunda sergilediği esprili tavırlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, videonun sonuna eklediği notla da güldürdü. Avşar, ünlü çifte seslenerek “Serenay, Mert kusura bakmayın dayanamadım” ifadesini kullandı.