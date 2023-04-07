Hüsnü Şenlendirici’den sevenlerine mesaj

Kansere yakalandığını duyuran sanatçı Hüsnü Şenlendirici, üzücü haberin ardından hayranlarıyla bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:45
Hüsnü Şenlendirici’den sevenlerine mesaj
Abone Ol google-news

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

47 yaşındaki sanatçı önceki gün apar topar ameliyata girmiş ve operasyon geçirmişti.

Şenlendirici, üzücü haberin ardından hayranlarıyla bir mesaj paylaştı.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Şenlendirici, hastalığı ve son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim….

Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım.

Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim...

Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım.

Sevgiyle kalın…”


hüsnü şenlendirici Bağırsak kanseri kanser

İlgili Haberler

Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzücü haber... Kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzücü haber... Kansere yakalandığını duyurdu

En Çok Okunan Haberler