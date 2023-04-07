Hüsnü Şenlendirici’den sevenlerine mesaj

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:45

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 20:45

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

47 yaşındaki sanatçı önceki gün apar topar ameliyata girmiş ve operasyon geçirmişti.

Şenlendirici, üzücü haberin ardından hayranlarıyla bir mesaj paylaştı.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Şenlendirici, hastalığı ve son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim….

Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım.

Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim...

Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım.

Sevgiyle kalın…”