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Icardi'den Wanda Nara'ya suçlama: 'Kızlarımı görmeme engel oluyor'

Icardi'den Wanda Nara'ya suçlama: 'Kızlarımı görmeme engel oluyor'

22.05.2025 10:06:00
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Haber Merkezi
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Icardi'den Wanda Nara'ya suçlama: 'Kızlarımı görmeme engel oluyor'

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kızlarının kendisiyle görüşmesini engellediğini söyleyerek, eski eşi Wanda Nara'ya tepki gösterdi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eski eşi Wanda Nara ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 21 Mart’ta resmen boşanan çiftin evliliği, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti.

“KIZLARIMI SADECE BİR GÜN GÖREBİLDİM”

Boşanma sonrası da gerilim devam ederken, Mauro Icardi sosyal medyada yaptığı açıklamada Wanda Nara’nın çocuklarını görmesine engel olduğunu öne sürdü.


Yıldız futbolcu, “Kızlarımla görüşmemi engelliyor. Onlarla olmak için 6 aydır Arjantin’deyim ama sadece bir gün görebildim. Mahkemenin verdiği birçok emre uyulmadı. Sosyal medyada kızlarımı paylaşmam nedeniyle bana dava açtı. Sürekli sahte suçlamalar yapıldı. Ama az kaldı, bu yalanların neden uydurulduğunu göreceğiz” dedi.

ICARDI YENİDEN AŞIK: CHINA SUAREZ İLE NİŞANLANDI

Boşanmanın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açan Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başladı. Kısa sürede ilişkilerini resmiyete taşıyan çift, 7 Mayıs’ta nişanlandı.

Galatasaray Kulübü de bu yeni ilişkiye destek verdi. Anneler Günü’nde China Suarez’e çiçek gönderilerek Icardi’ye moral verildi.

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