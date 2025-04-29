Wanda Nara ve rapçi sevgilisi L-Gante bir kez daha ayrıldı: 'Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:47

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:47

Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile bir kez daha yollarını ayırdı. Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrılığı doğruladı.

Bir dönem Mauro Icardi ile yaşadığı boşanma süreciyle magazin basınının odağında olan Nara, son aylarda L-Gante ile yaşadığı gelgitli ilişkiyle gündemdeydi. Geçtiğimiz aylarda "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek L-Gante'den ayrılan Nara, bu adımıyla Icardi’ye barış mesajı göndermişti.

O dönemde Icardi ile eski fotoğraflarını yeniden paylaşan ve futbolcuyu sosyal medyada takibe alan Nara, beklediği ilgiyi göremeyince tekrar L-Gante’ye dönmüştü. Ancak bu barış da kısa sürdü.

"KÖTÜ KIZ OLARAK ÇOK MUTLUYUM"

Son ayrılığın ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Brezilya’da olduğunu belirten Nara, pembe spor kıyafetli bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Yeni bir hit’im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok.”

Nara'nın bu sözleri, takipçileri tarafından L-Gante'ye gönderme olarak yorumlandı. Ayrılık sonrası yaptığı bu paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.