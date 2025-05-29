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Icardi ve Wanda Nara boşanıyor... Mahkeme salonunda gerginlik çıktı: Aldatma görüntüleri izletildi!

Icardi ve Wanda Nara boşanıyor... Mahkeme salonunda gerginlik çıktı: Aldatma görüntüleri izletildi!

29.05.2025 10:46:00
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Haber Merkezi
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Icardi ve Wanda Nara boşanıyor... Mahkeme salonunda gerginlik çıktı: Aldatma görüntüleri izletildi!

Olaylı evlilikleriyle sıkça gündeme gelen Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, resmen boşandı. Mahkeme salonunda Keita Balde görüntüleri krize yol açarken, Wanda Nara öfke patlaması yaşayıp duruşmayı terk etti.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, resmi olarak boşandı. Uzun süredir gündemde olan çiftin boşanma süreci, ikinci duruşmada da oldukça olaylı geçti.

MAHKEME SALONU GERİLİM DOLUYDU

Boşanma davasının ikinci duruşmasında Mauro Icardi ve Wanda Nara bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Arjantinli gazeteci Luis Ventura, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkeme sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı.


Ventura, duruşma için "Adeta bir ring salonuydu" ifadelerini kullanarak, tarafların birbirlerine sert şekilde yüklendiğini belirtti. Duruşmanın en gergin anının, Wanda Nara’nın adı daha önce aşk dedikodularına karışan Keita Balde ile olan görüntülerinin oynatıldığı sırada yaşandığını söyledi.


WANDA NARA SALONU TERK ETTİ

Ventura’ya göre bu görüntüler karşısında Wanda Nara öfke patlaması yaşadı ve mahkeme salonunu açıklama yapmadan terk etti. İlk duruşmada avantajlı çıkan tarafın Mauro Icardi olduğu ifade edildi.

Uzun süredir medyanın odağında yer alan çiftin ayrılığı, hem futbol hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İlgili Konular: #mauro icardi #Wanda Nara

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