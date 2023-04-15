Jahrein'den Gökhan Özoğuz'a: 'Tarikatçısın'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:32

Güncelleme: 15.04.2023 - 19:16

Sosyal medyadan kendisini engelleyen Gökhan Özoğuz'a sinirlenen Jahrein, şarkıcı hakkında şunları söyledi:

"Athena Gökhan çıkmış bizi Atatürkçülükten banlıyor... Oğlum sen tarikatçısın lan, amişlere falan özeniyorsun, sen ne anlatıyorsun ya. Atatürk yaşasa senin takıldığın mekanları buldozerle ezerdi."