Jahrein'den Gökhan Özoğuz'a: 'Tarikatçısın'

Jahrein adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, sanatçı Gökhan Özoğuz'u hedef aldı. Jahrein, Özoğuz'a "Oğlum sen tarikatçısın lan, amişlere falan özeniyorsun. Atatürk yaşasa senin takıldığın mekanları buldozerle ezerdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:32
Jahrein'den Gökhan Özoğuz'a: 'Tarikatçısın'
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Sosyal medyadan kendisini engelleyen Gökhan Özoğuz'a sinirlenen Jahrein, şarkıcı hakkında şunları söyledi:

"Athena Gökhan çıkmış bizi Atatürkçülükten banlıyor... Oğlum sen tarikatçısın lan, amişlere falan özeniyorsun, sen ne anlatıyorsun ya. Atatürk yaşasa senin takıldığın mekanları buldozerle ezerdi."


jahrein Gökhan Özoğuz

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