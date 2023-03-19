'Maymunlu' paylaşımı tepki çekmişti! Jahrein, Meral Akşener'den helallik aldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Twich yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, İYİ Parti lideri Akşener'le telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Daha önce kullandığı ifadeler ve paylaştığı 'maymunlu' görsel nedeniyle Akşener'den özür dilediğini belirten Sonuç, "Gençsin. Olur öyle şeyler' dedi. Büyüklük gösterip beni affetti" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 23:32
'Maymunlu' paylaşımı tepki çekmişti! Jahrein, Meral Akşener'den helallik aldı
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Sosyal medyada Jahrein lakabını kullanan Ahmet Sonuç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktaran Sonuç, daha önce haddini aşan ifadeler kullandığı için özür dilediğini ve Akşener'in de özrünü kabul ettiğini ifade etti.

'HER ŞEY HALLOLACAK' DEDİ'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'i de etiketleyen Jahrein, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener ile az önce telefonda görüştük. Yeni doğan bebeğimizden ötürü beni ve eşimi tebrik etti. Kendisine ulaşmak için geçen hafta özel kalemine ulaşmıştım. Oğlan erken doğunca yüz yüze görüşemedik. Önceden sarf ettiğim haddimi aşan sözlerden ötürü özür diledim kendisinden. 'Kaç yaşındasın?' dedi. '34' dedim. 'Gençsin. Olur öyle şeyler.' dedi. Büyüklük gösterip beni affetti. 'Gençlerin çıkarlarını koruyun lütfen. Size güveniyoruz' dedim. 'Her şey hallolacak' dedi. Ben oğlumun altını değiştirmeye gidiyorum. Buralar size emanet."

NE OLMUŞTU?

Jahrein, İYİ Parti lideri Akşener'in Millet İttifakı'nın 12'nci toplantısının ardından sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi göndermeli paylaşım yapmıştı. Ardından bir paylaşım daha yapan Jahrein'in paylaşımı tepki çekmişti.


jahrein Meral Akşener özür

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