Protestolar başladı... Jeff Bezos'un Venedik'i birbirine katan düğünü hakkında bilmeniz gereken her şey!

Teknoloji devi Amazon’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos ile eski haber spikeri ve pilot Lauren Sánchez’in Venedik’te gerçekleştireceği düğün, sadece magazin gündemini değil, toplumsal tepkileri de beraberinde getirdi. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre 231 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, 2023 yılında Sánchez ile nişanlandığını duyurmuştu.

Haziran sonunda yapılması beklenen düğün öncesi, kent genelinde “aşırı lüks” organizasyona yönelik protestolar başladı.

"BEZOS’A YER YOK" HAREKETİ SOKAĞA İNDİ

“Bezos’a Yer Yok” adlı hareketin öncülüğünde bir araya gelen aktivistler, şehrin çeşitli noktalarına Bezos karşıtı pankartlar ve afişler astı. San Marco Meydanı’na asılan pankartlardan birinde Bezos’un gülümseyen fotoğrafıyla birlikte “Venedik’i düğününüz için kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi ödeyebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.







Protestocular, etkinliğin Venedik'in kırılgan ekosistemine ve tarihi dokusuna zarar vereceğini savunarak, yerel yönetimin halktan çok turizmi önemsediğini iddia ediyor.

TARTIŞMALI LÜKS: SÜPER YAT MI, TARİHİ MANASTIR MI?

Düğünün nerede yapılacağı ise hala netleşmiş değil. Venedik Belediye Başkanı’nın sözcüsüne göre tören, Bezos’un 417 fitlik süper yatı “Koru”da yapılacak. Ancak bazı kaynaklar, çiftin San Giorgio Maggiore Adası’ndaki özel bir manastırda veya 14. yüzyıldan kalma tarihi bir yapı olan Scuola Grande della Misericordia’da evlenmeyi planladığını ileri sürüyor.

Greenpeace ve “Everyone Hates Elon” gibi uluslararası aktivist gruplar da protestolara destek vererek, düğünün çevresel ve sosyal etkilerine dikkat çekti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: “YALNIZCA 200 KONUK OLACAK”

Venedik Belediyesi, şehirde daha önce de birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapıldığını hatırlatarak, etkinliğin büyütüldüğü kadar olmadığını savundu. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yalnızca 200 kişinin katılacağı düğünün, şehrin kapasitesini aşmayacağını ve organizasyonun kente saygılı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Belediye Başkanı, “Bezos’tan özür dilememiz gerekecek. Umarım yine de gelir” diyerek protestoları eleştirdi.





SEFERLER ASKIYA ALINDI

Öte yandan Bezos'un misafirleri için yaptırdığı rezervasyonlar nedeniyle su taksilerinin ve gondol seferlerinin askıya alındığı ve şehrin 9 yat limanının da dolu olduğu bildirildi.

ORGANİZATÖRLERDEN “ŞEHRE SAYGI” VURGUSU

Düğünü organize eden Lanza & Baucina Limited, protestolara ve çıkan haberlere karşı açıklama yayınladı. Açıklamada, gondol ve su taksileri için abartılı rezervasyon yapılmadığı, organizasyonun yerel halkı istihdam ederek şehre en az zarar verecek şekilde planlandığı ifade edildi.

Şirket ayrıca, Bezos’un da bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini ve başından beri Venedik’in korunmasına yönelik çalışmaları desteklediğini vurguladı.

BEZOS’TAN LAGÜNE BAĞIŞ

Jeff Bezos’un düğün öncesinde Venedik’teki çevre ve kültürel projelere önemli bağışlarda bulunduğu öğrenildi. Bu kapsamda, Venedik lagün ekosistemini inceleyen Corila adlı akademik kuruluşa 1 milyon euroluk bağış yapıldı. Ayrıca şehrin en eski pastanesi Rosa Salva ile Murano camlarıyla ünlü Laguna B stüdyosu gibi yerel işletmeler de etkinlikte yer aldı.





PROTESTOCULAR ENDİŞELİ: “VENEDİK TURİZMİN OYUNCAĞI OLMAMALI”

Şehrin aşırı turizm nedeniyle batmakta olduğunu savunan protestocular, konut krizinden çevreye, altyapı yükünden yaşam kalitesine kadar birçok noktada endişelerini dile getirdi.

Greenpeace İngiltere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venedik (ve tüm dünya) VIP'lere değil, kamu hizmetlerine ve konutlara ihtiyaç duyuyor. #TaxTheSuperRich zamanı geldi” ifadelerine yer verdi.

GÖZLER ŞİMDİ DÜĞÜN GÜNÜNDE

Tüm tartışmalara rağmen düğünün 24-28 Haziran tarihleri arasında, üç gün süreceği belirtiliyor. Organizasyonun detayları ve protestoların nasıl bir seyir izleyeceği, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.