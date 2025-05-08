Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos evleniyor: Davetli listesi ünlüler geçidi!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:22

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:22

Ünlü iş insanı Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, önümüzdeki ay İtalya'nın Venedik kentinde dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Bezos’un serveti ve çiftin gösterişli yaşam tarzı nedeniyle düğüne şimdiden “yılın düğünü” gözüyle bakılıyor.

GAGA VE ELTON JOHN SAHNE ALACAK İDDİASI

Daily Mail’in haberine göre, çiftin düğününde dünyaca ünlü şarkıcılar Lady Gaga ve Elton John sahne alacak. Her iki isim de daha önce birlikte performans sergilemiş ve dostluklarıyla dikkat çekmişti. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Lauren, düğünlerinde sahne alacak olağanüstü yetenekler istiyordu. Gaga ve Elton’dan daha büyüğü olamazdı," ifadelerini kullandı. İki sanatçının, düğün kutlamasını yakın arkadaşlar için "mini bir tatil" olarak gördüğü de belirtildi.

Gaga ve Elton John’un temsilcileri iddiaları doğrulamazken, üç gün sürecek düğünün Lady Gaga’nın turnesine ara verdiği 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

DAVETLİ LİSTESİ

Bezos ve Sanchez’in düğününe Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ve Barbra Streisand gibi dünya çapında ünlü isimlerin davetli olduğu öğrenildi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da etkinlik için özel önlemler alındığını duyurarak, "Etkinliğin şehrin kırılganlığına ve benzersizliğine saygılı olması için organizatörlerle koordineli şekilde çalışıyoruz," dedi.

İKİNCİ EVLİLİKLERİ OLACAK

Jeff Bezos, daha önce yazar MacKenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı ve dört çocukları bulunuyor. Lauren Sanchez’in de önceki ilişkilerinden üç çocuğu var. Çift, yaklaşık beş yıl süren birlikteliklerinin ardından 2,5 milyon dolarlık bir yüzükle nişanlanmıştı.