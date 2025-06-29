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Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik’te evlendi: İşte 50 milyon dolarlık düğünün detayları!

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik’te evlendi: İşte 50 milyon dolarlık düğünün detayları!

29.06.2025 09:30:00
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Haber Merkezi
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Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik’te evlendi: İşte 50 milyon dolarlık düğünün detayları!

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Venedik'te 200 davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi. Dolce & Gabbana tasarımı gelinlik, 900 saatte hazırlandı; törenin maliyetinin ise 50 milyon doları bulduğu iddia ediliyor.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (61) ile gazeteci Lauren Sanchez (55), Venedik’in San Giorgio Adası’nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Törene aralarında Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, Robert Pattinson, Orlando Bloom ve Ivanka Trump gibi dünya çapında ünlü isimlerin de bulunduğu 200 özel davetli katıldı.

INSTAGRAM’DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Lauren Sanchez, düğün sonrası Instagram hesabındaki soyadını "Bezos" olarak güncelledi. Daha önce yaptığı tüm paylaşımları silen Sanchez, sadece düğün karelerine yer verdi.


"SADECE BİR ELBİSE DEĞİL, ŞİİRDEN BİR PARÇA"

Dolce & Gabbana tasarımı gelinliğiyle göz kamaştıran Sanchez, elbisesini "sadece bir elbise değil, şiirden bir parça" sözleriyle tanımladı. Elbisenin hazırlanmasının tam 900 saat sürdüğü belirtildi. Son provanın Milano’da yapıldığı gelinlik için, Sanchez'in Vogue dergisine özel pozlar verdiği açıklandı.


Jeff Bezos’un gelinliği düğünden önce görmek için adeta "yalvardığını" söyleyen Sanchez, "Neredeyse gösterecektim ama sürpriz olsun istedim. Yaşlandıkça artık sizi çok fazla şey şaşırtmıyor," ifadelerini kullandı.

SOPHIA LOREN İLHAM VERDİ

Tasarımcı Stefano Gabbana, Sanchez’in "klasik ve zarif" bir düğün hayal ettiğini belirtti. Elbisenin tasarımında, Sophia Loren’in 1958 yapımı Houseboat filmindeki gelinliğinden ilham alındığı aktarıldı.


Sanchez, göğüs kısmı dantel detaylarla kapalı olan ve vücut hatlarını öne çıkaran tasarımı için “İnsanların benden beklediğinden farklı bir tasarım oldu. Adeta bir prenses gibi hissettim,” dedi.

50 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

Venedik’te yoğun ilgi gören düğünü takip etmek için çok sayıda basın mensubu kente akın etti. Çiftin düğün hazırlıkları için yaklaşık 10 milyon dolar, her bir davetli için ise 50 bin dolar harcandığı tahmin ediliyor. Toplamda düğünün maliyetinin 50 milyon doları bulduğu öne sürüldü.

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