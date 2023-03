Sam Neill kimdir, nereli, kaç yaşında? Sam Neill hastalığı ne? Sam Neill hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:33

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:33

Sinemaseverler Sam Neill'ın neden böyle bir paylaşım yaptığını araştırmaya başladı. Sam Neill'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

SAM NEILL HASTALIĞI NE?

Jurassic Park serisiyle efsaneler arasına giren Sam Neill'in lösemiye (kan kanseri) yakalandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl kan kanseri teşhisi konduğunu ve kanserin üçüncü aşamada seyrettiğini açıklayan oyuncu, “Doğrusunu isterseniz hastayım. Ve muhtemelen ölüyorum” dedi.

"İŞE DÖNECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sam Neill "Gördüğünüz gibi hayattayım ve iyiyim. Sekiz aydır remisyondayım ki bu gerçekten iyi hissettiriyor. Bir hafta içinde Annette Bening ve harika bir oyuncu kadrosuyla Apples Never Fall'un çekimlerine başlıyoruz. İşe döneceğim için heyecanlıyım" dedi.

SAM NEILL KİMDİR?

Sam Neill, 14 Eylül 1947 tarihinde Omagh, Kuzey İrlanda‘da doğmuştur. Annesi İngiliz asıllı Priscilla Beatrice (Ingham), babası ise Yeni Zelandalı Dermot Neill’dir. Asıl adı Nigel John Dermot Neill’dir. Aslen Yeni Zelanda‘lı olan ailesi Yeni Zelanda’nın en büyük içki perakendecisi Neill ve Co’nun sahibidir. 1954 yılında ailesiyle birlikte döndükleri Yeni Zelanda’da ilk öğretimine başladı. Yatılı okullarda okudu.

Sam Neill, İngiltere‘de Canterbury Üniversitesi‘nde İngiliz Edebiyatı okudu. Daha sonra Wellington’a taşınarak Victoria Üniversitesi‘nde yükseköğretim eğitimine devam etti. 6 yıl sonra 1977 yılında “Sleeping Dogs” filminde oynadıktan sonra Avustralya’ya taşındı.

Avustralya’da 1979 yılında oynadığı My Brilliant Career / Parlak Kariyerim adlı sinema filmindeki rölü ile dikkat çekti ve , İngiltere’ye davet edildi. Bir kaç film çektikten sonra tekrar Avustralya’ya taşındı.

1993 yılında “jurassic-park” filminde Dr. Alan Grant rolü ile tüm dünyada tanınır hale geldi.

SAM NEILL ÖZEL HAYATI

Sam Neill daha önce evlendiği Lisa Harrow’dan 1989 yılında boşandı. Bu evliliğinden Tim Neill adında 1983 doğumlu bir oğlu vardır. Ardından Sam Neill, 2 Eylül 1989 tarihinde makyaj sanatçısı Noriko Watanabe ile evlendi. Elena (d.1991) adında bir kızı vardır.

