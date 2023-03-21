Jurassic Park'ın yıldızı Sam Neill'dan üzücü haber: 'Hastayım ve muhtemelen ölüyorum...'

Jurassic Park serisinde 'Grant' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sam Neill kansere yakalandığını açıkladı. Neill, yaptığı açıklamada, "Hastayım ve muhtemelen ölüyorum..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:10
Jurassic Park'ın yıldızı Sam Neill'dan üzücü haber: 'Hastayım ve muhtemelen ölüyorum...'
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Jurassic Park serisiyle efsaneler arasına giren Sam Neill'in lösemiye (kan kanseri) yakalandığı ortaya çıktı. 

"Did I Ever Tell You This" (Size Bunu Hiç Anlatmış Mıydım?) adlı kitabı için The Guardian gazetesine röportaj veren oyuncu, kan kanserine yakalandığını söyledi.

"HASTAYIM VE MUHTEMELEN ÖLÜYORUM"

Geçtiğimiz yıl kan kanseri teşhisi konduğunu ve kanserin üçüncü aşamada seyrettiğini açıklayan oyuncu, “Doğrusunu isterseniz hastayım. Ve muhtemelen ölüyorum” dedi.

"İŞE DÖNECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sam Neill "Gördüğünüz gibi hayattayım ve iyiyim. Sekiz aydır remisyondayım ki bu gerçekten iyi hissettiriyor. Bir hafta içinde Annette Bening ve harika bir oyuncu kadrosuyla Apples Never Fall'un çekimlerine başlıyoruz. İşe döneceğim için heyecanlıyım" dedi.


Jurassic Park Sam Neill kanser

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