Justin Bieber baba oluyor: Eşi Hailey Bieber paylaştı
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yaparak bebek beklediklerini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini bekliyor.
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Profesyonel bir fotoğraf çekiminden fotoğraflar paylaşan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.
HAYRANLARI SEVİNÇLERİNİ DİLE GETİRDİ
Ünlü çiftin paylaşımına "Çok sevindirici haber", 'Tebrikler!', 'Sonunda!', 'Çok mutlu oldum' gibi yorumlar geldi.
30 yaşındaki Kanadalı pop ve R&B şarkıcısı Justin Bieber bir süre önce ağlarken çektiği fotoğraflarına sosyal medya hesabında yer vermişti. Bu fotoğraflar hayranları tarafından çok konuşulmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- Firmadan açıklama!
- Yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor
- İki tekstil devi konkordato talep etti!
- Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti!
- Kalyoncular onayı aldı
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
- Mersin'de hasat başladı: 45 gün sürecek!