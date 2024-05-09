Justin Bieber baba oluyor: Eşi Hailey Bieber paylaştı

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yaparak bebek beklediklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 23:54
Justin Bieber baba oluyor: Eşi Hailey Bieber paylaştı
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini bekliyor.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Profesyonel bir fotoğraf çekiminden fotoğraflar paylaşan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.

HAYRANLARI SEVİNÇLERİNİ DİLE GETİRDİ

Ünlü çiftin paylaşımına "Çok sevindirici haber", 'Tebrikler!', 'Sonunda!', 'Çok mutlu oldum' gibi yorumlar geldi.

30 yaşındaki Kanadalı pop ve R&B şarkıcısı Justin Bieber bir süre önce ağlarken çektiği fotoğraflarına sosyal medya hesabında yer vermişti. Bu fotoğraflar hayranları tarafından çok konuşulmuştu.

 


İlgili Haberler

Ünlü şarkıcı Justin Bieber Gazze fotoğrafıyla İsrail’e ‘dua’ istedi: Tepki gelince sildi

Ünlü şarkıcı Justin Bieber Gazze fotoğrafıyla İsrail’e ‘dua’ istedi: Tepki gelince sildi
Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı

Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı
Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve şimdiki eşi aynı karede: Hailey Bieber ve Selena Gomez'in birlikte verdiği poz sosyal medyanın gündeminde

Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve şimdiki eşi aynı karede: Hailey Bieber ve Selena Gomez'in birlikte verdiği poz sosyal medyanın gündeminde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güven sorunlarını atlatamayan 5 burç: Bu burçlar kimseye güvenemiyor

Güven sorunlarını atlatamayan 5 burç: Bu burçlar kimseye güvenemiyor
Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor

Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor
Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!

Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!
İmamoğlu: Karadeniz’e ve Büyükçekmece Gölü’ne atık su gitmeyecek

İmamoğlu: Karadeniz’e ve Büyükçekmece Gölü’ne atık su gitmeyecek
İşte Netflix’te en çok izlenen 5 film! Zirvede yerli yapım var

İşte Netflix’te en çok izlenen 5 film! Zirvede yerli yapım var
O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek

O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek
Sadece 45 gün toplanabiliyor: 3 kilo 120 gram ağırlığında... Kilosu 700 liradan satılıyor

Sadece 45 gün toplanabiliyor: 3 kilo 120 gram ağırlığında... Kilosu 700 liradan satılıyor
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!