Ünlü şarkıcı Justin Bieber Gazze fotoğrafıyla İsrail’e ‘dua’ istedi: Tepki gelince sildi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:26

Hamas'ın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu savaşa dönüşürken, hava saldırılarının hedefindeki Gazze resmen 'hayalet kente' dönüştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada enkaza dönen Gazze'nin fotoğraflarına yer verip İsrail'e 'dua' istedi.

Gelen tepkiler sonrası Justin Bieber, fotoğrafı silip düz yeşil bir zemine aynı satırları paylaştı.

29 yaşındaki Bieber, daha sonraki paylaşımında "İsrailli ve Filistinli arkadaşlarım için gerçekten çok üzgünüm" ifadeleri ile başlayan bir başka paylaşımda daha bulundu.

Bieber, "İsrailli ve Filistinli arkadaşlarım için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten iç güdüsel olarak gördüğümüzde kötülüğü fark ediyoruz. Filistinli ve İsraillileri kötü göstermek bence çok yanlış. Ben bir taraf seçme ile ilgili değilim, benim ilgilendiğim şey hayatları bizden alınan ailelerin yanında olmak" ifadelerini kullandı.