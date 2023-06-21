Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi!
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile dünyaevine girdi. Çiftin sade ve şık bir nikah kıyması gözlerden kaçmadı.
Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile Atina-Pire Başkonsolosluğu’nda sessiz sedasız evlendi.
Ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından “sürpriz” notu ile paylaştı.
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