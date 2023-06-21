Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi!

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile dünyaevine girdi. Çiftin sade ve şık bir nikah kıyması gözlerden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 18:30
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer evlendi!
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Kanal D’nin fenomen dizisi Yargı’da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile Atina-Pire Başkonsolosluğu’nda sessiz sedasız evlendi.

Ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından “sürpriz” notu ile paylaştı.


Kaan Urgancıoğlu

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