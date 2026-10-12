Kalp krizi atlatmıştı: Cem Yılmaz tedavi gördüğü hastanenin önünden poz verdi

Yaklaşık 1,5 ay önce Ayvalık'taki evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini endişelendiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavi sürecinin ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 53 yaşındaki ünlü isim, hayati tehlikeyi atlattığı ve günlerce tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nin önüne giderek poz verdi.

Kalp krizinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde anjiyo operasyonu geçiren Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ünlü komedyenin hastaneye bu kez kontrol amaçlı gittiği öğrenildi.





"SAĞLIĞIMIZA DİKKAT ETMEKLE İLGİLİ UYARI ALDIM"

Son olarak Murat Çelik'in YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorununa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık durumu hakkında konuşan ünlü komedyen, "Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın hastane önünde çektiği yeni kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.