Killa Hakan’ın hayatı Türkiye’nin ilk rap biyografisi oluyor!

23.04.2026 17:30:00
Türk rap müziğinin efsane isimlerinden Killa Hakan, Berlin sokaklarından İstanbul’un kalbine uzanan hayat hikayesi için imzayı attı. Türkiye'nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyan "Duvarın Ötesinde Killa Hakan" projesinde, ünlü rapçi kendisini canlandıracak.

Türk rap tarihinin en önemli temsilcilerinden biri olan Killa Hakan, hayat öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak dev proje için Almanya’dan İstanbul’a geldi. Tarihi Atlas Sineması'nda yapımcı Emre Oskay ile bir araya gelen sanatçı, Türkiye'de bir ilk olacak biyografi filmi için resmen imzayı attı.

KENDİSİNİ CANLANDIRACAK

Projenin en dikkat çekici detayı ise Killa Hakan'ın filmde bizzat kendisini canlandıracak olması. Yapımcı Emre Oskay'ın verdiği bilgilere göre, sanatçının gençlik yıllarına ise sürpriz bir isim hayat verecek. Hazırlıkları süren filmin, 2027 yılının başlarında hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde vizyona girmesi planlanıyor.

"BİR GÜN DÖNECEĞİMİ BİLİYORDUM"

İmza töreninde duygusal bir konuşma yapan Killa Hakan, gurbette geçen yıllarını ve aidiyet duygusunu şu sözlerle anlattı:

"Misafir işçi çocuğu olarak Almanya’da dünyaya geldim ama her zaman Türk'tüm. Zaman geçti ama bir gün mutlaka dönecektim. Hayat bizi bugüne getirdi. İnsanların ne yaşadığımızı görmelerini istiyorum. Bu film benim hayatımın en büyük noktalarından biri olacak. Çok heyecanlıyım."

