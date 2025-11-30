Kim Kardashian’ın beyin taramasında 'düşük aktivite' tespit edildi

Ünlü reality TV yıldızı Kim Kardashian, yeni yayınlanan The Kardashians bölümünde yaptırdığı tam vücut taramasıyla gündeme geldi. Beyin uzmanı Dr. Daniel Amen’in yönlendirmesiyle Prenuvo cihazıyla yapılan taramada, Kardashian’ın beyninde küçük bir anevrizma ve bazı bölgelerde düşük beyin aktivitesi tespit edildi.

Dr. Amen, beynin genel sağlığının iyi olduğunu, Alzheimer, depresyon veya kaygı risklerini tetikleyen ciddi bulgular olmadığını belirtirken, özellikle frontal lobda karar verme, planlama ve stres yönetimiyle ilgili alanlarda aktivitenin normalden düşük olduğunu vurguladı. Küçük anevrizma ise beynin bir damarı duvarındaki zayıf noktadan oluşan minik bir baloncuk olarak tanımlandı; henüz patlamamış olduğu bildirildi.

Kim Kardashian, sonuçları öğrendiğinde programda endişesini dile getirerek, yoğun yaşam temposu ve birikmiş işlerini öne sürdü. Doktorlar ise bulguların beyin sağlığının çöküşünü göstermediğini, aksine vücudunun yoğun yaşam temposuna dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni bulgular, Kardashian’ın sağlık ve yaşam tarzında düzenlemeler yapmasının önemine işaret ediyor.