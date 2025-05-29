Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni proje açıklaması

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda ekranlara geri döneceğini ancak televizyon dizisi yapmayacağını açıkladı. Son olarak Show TV’de yayımlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşan Tatlıtuğ, yeni projeleri hakkında ipuçları verdi.

"YOĞUN BİR TEMPOYLA GELECEĞİM"

41 yaşındaki oyuncu, Muhabir Online’a yaptığı açıklamada, “Ekranlarda olacağım ama dizi yapmayacağım yeni sezonda. Sürpriz, belki kulağınıza gelmiştir ama şu anda açıklamam mümkün değil. Yoğun bir tempoyla geleceğim. Komedi, sonra 1-2 tane dijital platformda işlerimiz var. Televizyon dizisi yapmayacağım.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE

Uzun süredir uyku apnesiyle mücadele eden Tatlıtuğ, sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Sağlığım gayet yerinde.” diyerek endişelere son verdi.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ Mİ GELİYOR?

Öte yandan, Yılmaz Erdoğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisinin diziye uyarlanacağı iddiaları yeniden gündemde. Daha önce dijital platformda yayınlanması planlanan proje rafa kalkmıştı. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi için hazırlıklar yeniden başladı.

2019’da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizide rol alacağı kesinleşti. Projede Cem Yılmaz’a da teklif götürüldüğü belirtiliyor.

Organize İşler serisi ilk olarak 2005 yılında sinemalarda izleyiciyle buluşmuştu. İlk filmde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Erdal Tosun gibi önemli isimler rol aldı. 2019 yapımı devam filmi Sazan Sarmalı ise Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimleri bir araya getirmişti.