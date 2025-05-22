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Uzun yıllardır mücadele ediyordu: Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını açıkladı!

Uzun yıllardır mücadele ediyordu: Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını açıkladı!

22.05.2025 12:12:00
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Haber Merkezi
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Uzun yıllardır mücadele ediyordu: Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını açıkladı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır gizli tuttuğu uyku apnesi hastalığını ve zorlu tedavi sürecini ilk kez açıkladı; sağlığına kavuşarak hayranlarına umut verdi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir kamuoyundan gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Başarılı oyuncunun yıllarca sessizce mücadele ettiği hastalık ve tedavi süreci, hayranlarını şaşırttı. Tatlıtuğ, yaşadığı zorlu süreci azmiyle geride bırakmayı başardı.

SAĞLIK MÜCADELESİYLE GÜNDEMDE

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tatlıtuğ, bu kez sağlık mücadelesiyle konuşuluyor. Karizması ve başarılı performanslarıyla milyonların beğenisini kazanan oyuncu, uzun yıllar boyunca uyku apnesi hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

“UYKU APNESİ HAYAT KALİTEMİ DÜŞÜRDÜ”

Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre; Tatlıtuğ, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu hastalığı uzun süre sessizce yaşadı. Uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve hayati risk taşıyan uyku apnesi, oyuncunun günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.

TEDAVİYLE HASTALIĞI YENDİ

Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Kıvanç Tatlıtuğ, hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. İlk kez kamuoyuna açıkladığı bu süreçle hayranlarını hem şaşırttı hem de benzer sorunlar yaşayanlara umut verdi.

Tatlıtuğ, şu sıralar projelere ara vererek ekranlardan uzak bir dönem geçiriyor. Sağlığına yeniden kavuşan oyuncunun, ilerleyen dönemde yeni projelerle izleyicisinin karşısına çıkması bekleniyor.

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