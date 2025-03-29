Kıvanç Tatlıtuğ'dan tutuklanan gençlere destek: 'Bana bayram yok'

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere destek verdi. Tatlıtuğ, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan tutuklanan gençlere destek: 'Bana bayram yok'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:33

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler sırasında tutuklanan gençler hakkında sessizliğini bozdu.

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok."


Etiketler: #Kıvanç Tatlıtuğ #tutuklama #İmamoğlu

İlgili Haberler

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren 34 gence daha tutuklama talebi

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren 34 gence daha tutuklama talebi
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nden tarihi kareler!
İmamoğlu, Maltepe'deki '2.2 milyonu' paylaştı: 'Millet büyüktür!'

İmamoğlu, Maltepe'deki '2.2 milyonu' paylaştı: 'Millet büyüktür!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler