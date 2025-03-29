Kıvanç Tatlıtuğ'dan tutuklanan gençlere destek: 'Bana bayram yok'
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere destek verdi. Tatlıtuğ, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler sırasında tutuklanan gençler hakkında sessizliğini bozdu.
Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok."
Etiketler: #Kıvanç Tatlıtuğ #tutuklama #İmamoğlu
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