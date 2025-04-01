Yandaş Cem Küçük Kıvanç Tatlıtuğ'u hedef aldı: 'Hükümet medyasında iş yapma o zaman'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:37

Güncelleme: 01.04.2025 - 16:37

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci cem küçük sık sık sosyal medya hesabındanyaptığı paylaşımlarıyla ve çıktığı programlardaki açıklamalarıyla gündeme geliyor. Küçük, sanatçıları hedef aldığı konuşmlarına bir yenisini ekledi.



Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla artarak devam eden protestolarda, gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" sözleriyle destek vermişti.



AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ise gençlerin bayramda hapishanede olmasına tepki gösteren Tatlıtuğ'u şu sözlerle hedef aldı:



"Bazıları mecburiyetten açıklama yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ gençler içerdeyken, bilmem ne yapmam diyor. O zaman öyle Kıvanç, hükümete yakın kanallara iş yapma. Boykota destek veriyorsan hükümet medyasında iş yapmayacaksın."