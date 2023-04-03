Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde 'öpüşme sahnesi' krizi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:33

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 22:33

Yıldır mutlu bir evliliği bulunan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Serenay Sarıkaya nedeniyle sorun yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



Karar'ın haberine göre Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Başak Dizer'in, “Bir daha olursa boşanırım” dediği öne sürüldü.