Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde 'öpüşme sahnesi' krizi
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinde yer alan öpüşme sahnesi, Tatlıtuğ'un evliliğinde kriz yarattı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in "Bir daha olursa boşarım" dediği iddia edildi.
Yıldır mutlu bir evliliği bulunan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Serenay Sarıkaya nedeniyle sorun yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Karar'ın haberine göre Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Başak Dizer'in, “Bir daha olursa boşanırım” dediği öne sürüldü.
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