Loki'nin yıldızı Tom Hiddleston ikinci kez baba oluyor

Thor, Yenilmezler ve Kong: Kafatası Adası gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Zawe Ashton ile ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

Ünlü çift, ilk çocuklarını 2022 yılında kucaklarına almıştı. Ashton, ikinci hamileliğini prestijli moda dergisi Vogue aracılığıyla kamuoyuna açıkladı.





Haberin ardından ikili, Tom Hiddleston’ın son filmi olan The Life of Chuck'ın İngiltere galasında birlikte görüntülendi. Galada Ashton’ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Zawe Ashton, Greta, The Handmaid’s Tale ve Black Mirror gibi projelerdeki performanslarıyla tanınıyor. Çift, 2019 yılında tanışmış, ilişkilerini 2021’de Tony Ödülleri gecesinde verdikleri kırmızı halı pozuyla duyurmuştu.