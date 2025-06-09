Cumhuriyet Gazetesi Logo
Loki'nin yıldızı Tom Hiddleston ikinci kez baba oluyor

Loki'nin yıldızı Tom Hiddleston ikinci kez baba oluyor

9.06.2025 16:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Loki'nin yıldızı Tom Hiddleston ikinci kez baba oluyor

İngiliz oyuncu Tom Hiddleston ve başarılı oyuncu Zawe Ashton ikinci çocuklarını bekliyor. Ashton, hamileliğini Vogue’a açıklarken çift, film galasında bebek heyecanını doğruladı.

Thor, Yenilmezler ve Kong: Kafatası Adası gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Zawe Ashton ile ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

Ünlü çift, ilk çocuklarını 2022 yılında kucaklarına almıştı. Ashton, ikinci hamileliğini prestijli moda dergisi Vogue aracılığıyla kamuoyuna açıkladı.


Haberin ardından ikili, Tom Hiddleston’ın son filmi olan The Life of Chuck'ın İngiltere galasında birlikte görüntülendi. Galada Ashton’ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Zawe Ashton, Greta, The Handmaid’s Tale ve Black Mirror gibi projelerdeki performanslarıyla tanınıyor. Çift, 2019 yılında tanışmış, ilişkilerini 2021’de Tony Ödülleri gecesinde verdikleri kırmızı halı pozuyla duyurmuştu.

İlgili Konular: #tom hiddleston

İlgili Haberler

Tom Hiddleston'lu Loki'den yeni fragman geldi
Tom Hiddleston'lu Loki'den yeni fragman geldi Tom Hiddleston'un başrolde yer aldığı Disney+ orijinal yapımı Loki'nin yeni sezonuna sayılı gün kaldı. Marvel Studios dizinin yeni bir fragmanınını ve diziden yeni görseller paylaştı.
Tom Hiddleston'dan yeni film: 'The Life of Chuck', korku severlere farklı bir bakış sunuyor
Tom Hiddleston'dan yeni film: 'The Life of Chuck', korku severlere farklı bir bakış sunuyor Tom Hiddleston, Stephen King uyarlaması 'The Life of Chuck'ın Esaretin Bedeli ile olan benzerliğini vurguladı.