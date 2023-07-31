Tom Hiddleston'lu Loki'den yeni fragman geldi
Tom Hiddleston'un başrolde yer aldığı Disney+ orijinal yapımı Loki'nin yeni sezonuna sayılı gün kaldı. Marvel Studios dizinin yeni bir fragmanınını ve diziden yeni görseller paylaştı.
Kate Herron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Marvel dizisi 2021 yılında yayımlanan 6 bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Marvel’ın en sevilen dizilerinden biri olan Loki, ilk sezonunda her bölümüyle dikkatleri ve izleyicileri çekmeyi başarmıştı. Birkaç yıldır 2. sezonu beklenen diziye dair Marvel nihayet yeni bir fragman yayımladı. İlk olarak 2011 yapımı Thor filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Loki karakterine odaklanan dizinin yeni sezonu Disney+'ta yerini aldı.
LOKİ DİZİSİNİN KONUSU
Marvel Studios'un sevilen dizilerinden Loki, "Avengers: Endgame"de yaşananların sonrası ele alıyor ve dizide kurnaz süper kötü Loki, Fesatlık Tanrısı rolüne devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini Kate Herron, baş yazarlığını ise Michael Waldron üstleniyor.
LOKİ'NİN OYUNCU KADROSU
Tom Hiddleston - Loki
Jonathan Majors - He Who Remains
Sophia Di Martino - Sylvie
Owen Wilson - Mobius M. Mobius
Tara Strong - Miss Minutes
Gugu Mbatha-Raw - Ravonna Renslayer
Sasha Lane - Hunter C-20
Raphael Luce - French Boy
Richard E. Grant - Klasik Loki
Cailey Fleming - Sylvie
Eugene Cordero - Casey
Tessa Thompson - Valkyrie
Mark Ruffalo - Bruce Banner
Wunmi Mosaku - B-15
Frank Grillo - Brock Rumlow
Jack Veal - Küçük Loki
Josh Fadem - Martin
Clark Gregg - Ajan Phil Coulson
DeObia Oparei - Boastful Loki
Maximiliano Hernández - Jasper Sitwell
LOKİ'NİN YENİ SEZONU NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?
Loki'nin ikinci sezonu 6 Ekim'de Disney+ üzerinden Marvel tutkunları ile paylaşılacak.
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