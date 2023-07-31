Tom Hiddleston'lu Loki'den yeni fragman geldi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:39

Güncelleme: 31.07.2023 - 16:39

Kate Herron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Marvel dizisi 2021 yılında yayımlanan 6 bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Marvel’ın en sevilen dizilerinden biri olan Loki, ilk sezonunda her bölümüyle dikkatleri ve izleyicileri çekmeyi başarmıştı. Birkaç yıldır 2. sezonu beklenen diziye dair Marvel nihayet yeni bir fragman yayımladı. İlk olarak 2011 yapımı Thor filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Loki karakterine odaklanan dizinin yeni sezonu Disney+'ta yerini aldı.

LOKİ DİZİSİNİN KONUSU

Marvel Studios'un sevilen dizilerinden Loki, "Avengers: Endgame"de yaşananların sonrası ele alıyor ve dizide kurnaz süper kötü Loki, Fesatlık Tanrısı rolüne devam ediyor. Dizinin yönetmenliğini Kate Herron, baş yazarlığını ise Michael Waldron üstleniyor.

LOKİ'NİN OYUNCU KADROSU

Tom Hiddleston - Loki

Jonathan Majors - He Who Remains

Sophia Di Martino - Sylvie

Owen Wilson - Mobius M. Mobius

Tara Strong - Miss Minutes

Gugu Mbatha-Raw - Ravonna Renslayer

Sasha Lane - Hunter C-20

Raphael Luce - French Boy

Richard E. Grant - Klasik Loki

Cailey Fleming - Sylvie

Eugene Cordero - Casey

Tessa Thompson - Valkyrie

Mark Ruffalo - Bruce Banner

Wunmi Mosaku - B-15

Frank Grillo - Brock Rumlow

Jack Veal - Küçük Loki

Josh Fadem - Martin

Clark Gregg - Ajan Phil Coulson

DeObia Oparei - Boastful Loki

Maximiliano Hernández - Jasper Sitwell

LOKİ'NİN YENİ SEZONU NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Loki'nin ikinci sezonu 6 Ekim'de Disney+ üzerinden Marvel tutkunları ile paylaşılacak.