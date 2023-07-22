'Johnny Depp otel odasında baygın bulundu' iddiası

Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:31

Güncelleme: 22.07.2023 - 11:59

Adı gündemden bir türlü düşmeyen ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, bir başka sansasyonel haber ile gündeme geldi.

Basında yer alan iddialara göre, otel odasında, bilinmeyen bir nedenle bayılmasının ardından ünlü yıldıza müdahale etmesi için doktor çağrıldı.

Yetkililerden biri basına demecinde konser için, "Her şey ayarlanmıştı, sahne hazırdı, sahne arkası ekibi parti için hazırdı. Kimse bir sorun çıkabileceğini düşünmedi, özellikle de grup üyeleri öğleden sonra yapılması planlanan ses kurulumunu gerçekleştirmişken" ifadelerine yer verdi.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again ?? pic.twitter.com/tp9QQ4odRB — chateau bunny ?? (@cocainecross) July 18, 2023

"Johnny Depp "öngörülemeyen durumlar" nedeniyle konserini iptal etmeden bir saat önce içki içiyor. Muhtemelen yine sızmıştır."

Yetkili sözlerine şöyle devam etti:

"Johnny'nin durumu o kadar kötüydü ki tıbbi yardım çağırmak zorunda kaldılar. Hayranlar ani duyuru karşısında şaşkına döndü ve endişelerini sosyal medyada paylaştı. Bazıları bunun teknik bir sorun olup olmadığını merak ederken, diğerleri grup üyelerinin sağlığı konusunda endişeliydi."

Depp, haziran ayında da ayak bileğini sakatlamış ve grubu ABD'deki bazı gösterileri yeniden planlamak zorunda bırakmıştı.

Öte yandan, Hollywood Vampirleri'nin turneye, 23 Temmuz'da Almanya'da yapacakları son konser ile devam edecekleri, hatta iptal edilen gösterilerini 30 Temmuz'da ABD'de gerçekleştirecekleri üç günlük bir konserle telafi edecekleri duyuruldu.