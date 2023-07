'Johnny Depp otel odasında baygın bulundu' iddiası

Adı gündemden bir türlü düşmeyen ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, bir başka sansasyonel haber ile gündeme geldi.

Basında yer alan iddialara göre, otel odasında, bilinmeyen bir nedenle bayılmasının ardından ünlü yıldıza müdahale etmesi için doktor çağrıldı.

Yetkililerden biri basına demecinde konser için, "Her şey ayarlanmıştı, sahne hazırdı, sahne arkası ekibi parti için hazırdı. Kimse bir sorun çıkabileceğini düşünmedi, özellikle de grup üyeleri öğleden sonra yapılması planlanan ses kurulumunu gerçekleştirmişken" ifadelerine yer verdi.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again ?? pic.twitter.com/tp9QQ4odRB