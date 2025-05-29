Madonna'dan Metropolitan Sanat Müzesi'ne gece yarısı ziyareti

Pop müziğin efsane ismi Madonna, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi'ne yaptığı özel ziyaretle gündeme geldi. 66 yaşındaki yıldız, Met Gala günü açılışı yapılan “Superfine: Tailoring Black Style” sergisini kalabalıklardan uzak şekilde gezerek dikkat çekti.

İLGİNÇ STİLİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Madonna, beyaz fırfırlı kenarlı bir gömleğin üzerine giydiği siyah beyaz çizgili yelek, yırtık paçalı pantolon, bağcıklı botlar ve şapkayla sergiyi dolaşırken çekilen karelerini Instagram hesabından paylaştı.





REMBRANT’A DÜŞKÜNLÜĞÜNÜ VURGULADI

Instagram gönderisine şu notu düştü:

"Sonunda 5. Cadde'deki 18. yüzyıldan kalma bir mücevher kutusu olan yeni Frick koleksiyonunu görme şansı yakaladım. Özellikle Rembrandt’a düşkünüm. 'Superfine: Tailoring Black Style' sergisini görmek için müzeye koştum! Ne güzel! Kalabalıklar olmadan görmek harika. Sergiyi hazırlayan herkesi tebrik ederim."

SİYAHİ MODASININ 300 YILLIK SERÜVENİ

26 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek olan “Superfine: Tailoring Black Style” sergisi, siyahi modasının üç yüz yıllık tarihini kültürel bir perspektifle sunuyor.

Sergide; Grace Wales Bonner, Ozwald Boateng, Labrum London, Botter, Telfar, Jeffrey Banks, Luar, Willy Chavarria, Balmain’in Olivier Rousteing’i ve Fear of God gibi 40 çağdaş siyahi tasarımcının eserlerine yer veriliyor.

MET GALA’DA ŞIKLIĞIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Bu yılın Met Gala davetlileri arasında yer alan Madonna, siyahi modası temasına uygun olarak tasarımcı Haider Ackermann imzalı krem rengi ipek takım elbise ile kırmızı halıda boy göstermişti.



