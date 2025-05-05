Madonna 66, sevgilisi 29! Doğum günü kutlaması olay oldu

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:26

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:26

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, hem sahne şovları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 66 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, bir süredir kendisinden 37 yaş küçük Akeem Morris ile aşk yaşıyor.

“UNUTULMAYACAK BİR GECE”



Madonna, sevgilisi Akeem Morris'in 29. yaş gününü birlikte kutladı. Ünlü şarkıcı, geceden yaptığı paylaşıma "Unutulmayacak bir gece" notunu düşerken, kutlamaya katılan üç çocuğu Mercy, Stella ve Estere'yi de paylaşımına dahil etti.

“TEŞEKKÜR EDERİM KARICIĞIM”



Akeem Morris ise doğum günü partisinde Madonna’nın dans ettiği anları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Morris’in, paylaşımlarından birine yazdığı “Teşekkür ederim karıcığım” notu dikkat çekti. Bu ifade, çiftin ilişkisine dair yorumları da beraberinde getirdi.