20 yıllık küslük bitti: Madonna ve Elton John barıştı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:52

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:52

Dünyaca ünlü müzik ikonları Madonna ve Elton John, yıllardır süren küslüklerini sonlandırdı. İkili, Saturday Night Live (SNL) programı sırasında sahne arkasında verdikleri samimi pozla barıştıklarını duyurdu. Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla barış haberini doğruladı: “Sonunda savaş baltalarını gömdük.”

SAHNEDE ONU İZLEMEK HAYATIMI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaşan 66 yaşındaki Madonna, gençliğinde Elton John’a duyduğu hayranlığı dile getirerek şunları yazdı:

“Bu hafta sonu Elton John’ın SNL’deki performansını izlemeye gittim. Lisedeyken bir gece evden gizlice çıkıp Detroit’teki konserine gitmiştim. Müziğin dönüştürücü gücünü anlamama yardımcı olan unutulmaz bir performanstı. Yıllar sonra onun beni onaylamadığını açıkça dile getirmesi canımı çok yakmıştı.”

Madonna, Elton John’un SNL'e konuk olduğunu duyunca onunla yüzleşmeye karar verdiğini belirtti. “Beni görür görmez ağzından çıkan ilk cümle ‘Beni affet’ oldu,” diyen Madonna, bu anın aralarındaki buzları erittiğini ve duvarların yıkıldığını ifade etti.

BENİM İÇİN BİR ŞARKI YAZDI

Barışma sonrası Elton John’un kendisine bir şarkı yazdığını ve birlikte çalışmak istediğini söylediğini de paylaşan Madonna, bu gelişmeyi “yeni bir başlangıç” olarak nitelendirdi.

ELTON JOHN: “GURUR DUYMUYORUM”

78 yaşındaki Elton John da Madonna’nın paylaşımına cevap verdi. İngiliz müzisyen, geçmişte söylediklerinden dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Beni SNL'de görmeye geldiğin için teşekkür ederim. Beni ve koca çenemi affettiğin için de teşekkür ederim. Söylediklerimden gurur duymuyorum. Özellikle de senin çığır açan çalışmalarını ve kadın sanatçılara ilham verdiğini düşündüğümde…”

Elton John, kendi sosyal medya hesabından Madonna ile birlikte verdiği pozu da “İyileşme anı” notuyla paylaştı.

KÜSLÜK 20 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İkili, ilk kez 1995 yılında BRIT Ödülleri’nin sahne arkasında birlikte görüntülenmişti. Ancak 2000'li yıllarda aralarındaki ilişki bozulmuştu. Elton John, 2004 yılında Madonna’nın performanslarını eleştirerek, “Ne zamandan beri ağız oynatmak canlı müzik oluyor?” şeklinde çıkış yapmış, özellikle ‘Die Another Day’ şarkısını sert sözlerle eleştirmişti.