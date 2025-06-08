Miley Cyrus'tan Disney itirafı: O şarkılara yıllarca yasak geldi

Bir döneme damga vuran Disney dizisi Hannah Montana ile şöhreti yakalayan şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, diziden ayrıldıktan sonra karaktere ait şarkıları seslendirmesinin yasaklandığını açıkladı.

Grammy ödüllü yıldız, The Ringer adlı podcast'e konuk oldu ve Disney'den ayrıldıktan sonra Hannah Montana dizisine ait şarkıları söylemesine izin verilmediğini söyledi.

"Disney'den ayrıldıktan sonra Hannah Montana dizisine ait hiçbir şarkıyı söylememe izin verilmedi. Şarkıları söylemek istediğim de söylenemez. ‘We Can’t Stop’ ve ‘Wrecking Ball’ gibi şarkıların yanında ‘The Best Of Both Worlds’u söylemem saçma olurdu," dedi.

YILDIZDAN ÜZGÜN AÇIKLAMA: "O ŞARKILARDA SESİM VAR"

Cyrus, bu yasağın kendisini üzdüğünü de ifade etti. "O şarkılarda sesim var, yine de onları söyleyemeyecek olmak üzücüydü," sözleriyle duygularını paylaştı.

Ancak şarkıcı, daha sonra Disney tarafından "efsane" olarak kabul edilmesinin ardından bu şarkıları tekrar seslendirme izni aldığını belirtti.

DİSNEY'İN "EN GENÇ EFSANESİ" SEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl Disney tarafından "en genç efsane" ilan edilen Miley Cyrus, bu unvanı alan en genç isim oldu. Cyrus, Hannah Montana dizisinde canlandırdığı karakter sayesinde geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Dizi, 2006 yılında yayınlandığında Cyrus henüz 13 yaşındaydı.

12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü almak için sahneye çıkan Cyrus, "Hannah Montana olmaktan hâlâ gurur duyuyorum. Bu ödül birçok yönden Hannah'a, tüm sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır," dedi. Ayrıca, “Dizide hayatımın nasıl olabileceğinin tadına bakmıştım ve o andan itibaren başka hiçbir şey istemedim," sözleriyle duygularını ifade etti.

HANNAH MONTANA HAKKINDA

Hannah Montana, genç bir kız olan Miley'nin gizli bir pop yıldızı kimliğine sahip olmasını konu alıyor. Arkadaşları onu yalnızca "Miley" olarak tanırken, sahneye çıktığında dünyaca ünlü bir yıldız olan Hannah Montana'ya dönüşüyor. Miley, iki farklı hayatı arasında denge kurmaya çalışırken yaşadığı maceralarla izleyiciyi ekran başına kilitliyordu.