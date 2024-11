Miley Cyrus ve Bruno Mars çekişmesi büyüyor: Telif davasına itiraz etti

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:58

Miley Cyrus, hit şarkısı Flowers ile ilgili telif hakkı ihlali suçlamalarına karşı yasal mücadelesini sürdürüyor. Ünlü şarkıcı, Bruno Mars’ın 2012 tarihli popüler şarkısı When I Was Your Man'i kopyaladığı iddialarını reddetti.

Tempo Music Investments tarafından eylül ayında açılan davaya itiraz eden Cyrus’un avukatları, şirketin dava açma yetkisinin bulunmadığını savundu. Tempo Music, Bruno Mars’ın şarkısının telif haklarının bir kısmını, ortak yazar Philip Lawrence’ın kataloğu üzerinden elinde bulunduruyor. Ancak avukatlar, şarkının diğer yazarları Ari Levine ve Andrew Wyatt ile Tempo Music’in herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

"KASITLI OLARAK KOPYALANDI"

Cyrus’un hukuk ekibi, şarkının tüm hak sahiplerinin dava açma hakkına sahip olduğunu, ancak Tempo’nun yalnızca bir ortak yazarın vekili olduğu için yasal dayanağının bulunmadığını ifade etti. Bu gerekçeyle davanın reddedilmesini talep etti.

Tempo Music ise iki şarkı arasındaki belirgin benzerliklere dikkat çekerek, Miley Cyrus’un, Flowers şarkısını "kasıtlı olarak kopyaladığını" öne sürdü. Dava, hayranlar ve eleştirmenlerin iki şarkı arasında karşılaştırmalar yapması sonrasında gündeme gelmişti.

Cyrus’un avukatları, yalnızca şarkının tüm hak sahiplerinin böyle bir dava açabileceğini vurgulayarak Tempo’nun iddialarını geçersiz kılmaya çalışıyor.

ŞARKI SÖZLERİNDEKİ BENZERLİKLER





Cyrus'un “Flowers” şarkısının nakaratı:

Kendime çiçek alabilirim.

Adımı kuma yazabilirim

Saatlerce kendi kendime konuşabilirim

Anlamadığın şeyler söyleyebilirim

Kendimi dansa götürebilirim

Kendi elimi tutabilirim

Kendimi senden daha iyi sevebilirim.

Mars'ın “When I Was Your Man” şarkısının nakaratı:

Sana çiçek almalıydım.

Ve elini tutmalıydım

Bütün saatlerimi sana vermeliydim.

Şansım olduğunda

Seni her partiye götürdüm çünkü tek istediğin dans etmekti.

Şimdi bebeğim dans ediyor

Ama o başka bir adamla dans ediyor.