Oscar'lı oyuncu Jared Leto'ya cinsel taciz suçlaması: 9 kadın konuştu

Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto, cinsel taciz ve uygunsuz davranış iddialarıyla karşı karşıya. Air Mail gazetesi, Leto hakkında çeşitli dönemlerde uygunsuz davranışlara maruz kaldıklarını öne süren 9 kadınla gerçekleştirdiği röportajları yayımladı.

Kadınların iddialarına göre, 53 yaşındaki Leto, bazılarına henüz reşit değilken cinsel içerikli yaklaşımlarda bulundu. İsmi açıklanmayan bir iddia sahibi, "Uzun zamandır herkesçe bilinen bir sırdı" ifadelerini kullandı.

REŞİT OLMAYAN KIZLARA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İddialar arasında, Leto'nun 16 yaşında bir kıza cinsel içerikli sorular sorması, 17 yaşındaki bir kızın önünde çıplak kalması ve 18 yaşında bir kıza cinsel tacizde bulunması gibi eylemler yer alıyor.

Model Laura La Rue, Leto ile 2008 yılında henüz 16 yaşındayken bir hayvan hakları etkinliğinde tanıştığını söyledi. La Rue, Nisan 2009’da Leto’nun davetiyle stüdyosuna gittiğini ve burada Leto’nun kendisiyle flört ettiğini belirtti.

TEMSİLCİDEN SERT YANIT!

Jared Leto’nun temsilcisi, tüm suçlamaları reddetti. Yapılan açıklamada, Leto’nun La Rue ile olan iletişiminde cinsel ya da uygunsuz hiçbir içerik bulunmadığı belirtildi. Ayrıca La Rue’nun daha sonra Leto’nun kişisel asistanı olmak için başvurduğu da öne sürüldü. Ancak La Rue bu iddiayı yalanladı ve 17 yaşındayken Leto’nun bir keresinde odadan çıplak çıktığını ileri sürdü.

Bir başka kadın ise, Leto’nun 2008 yılında, kendisi 16 yaşındayken Los Angeles’taki bir kafede numarasını aldığını ve kısa bir süre sonra gece yarısı “rahatsız edici bir ses tonuyla” aradığını iddia etti. Kadın, Leto’nun o sırada uyuşturucu etkisinde olabileceğini söyledi.

"35 YILDIR ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANMIYOR"

Temsilci, bu iddiaya da yanıt vererek Jared Leto’nun 35 yıldır alkol veya uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti.

Bir diğer kadın ise 2000’li yıllarda 18 yaşındayken Leto’nun evindeki bir partiye katıldığını ve oradaki en genç kişi olmadığını iddia etti. Söz konusu partilerin, kadınları çıplak yüzmeye ikna etmeye odaklı olduğu öne sürüldü.

Leto’nun temsilcisi, hiçbir işe alım sürecinde uygunsuzluk ya da şikâyet bulunmadığını vurgularken, oyuncunun partilerini organize eden gece hayatı organizatörü Brent Bolthouse da partilerde kimsenin çıplak yüzdüğünü görmediğini söyledi.