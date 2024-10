Jared Leto'nun Kuzguncuk'ta makarna molası sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:56

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:56

Oscar ve Altın Küre ödüllü ünlü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurduğu Thirty Seconds to Mars grubuyla İstanbul'da konser verdi. 52 yaşındaki ABD'li sanatçı, Türk hayranlarıyla Ülker Sports Arena'da buluşurken, İstanbul'a gelişini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Konser öncesinde İstanbul'un Kuzguncuk semtinde bir makarnacıda görüntülenen Jared Leto’nun makarna yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Thirty Seconds to Mars, Seasons World turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alırken, son albümleri It's The End Of The World But It's A Beautiful Day ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.