Oyuncu Devrim Özkan ameliyat oldu!

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı. Baris, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılarak Torreira ile olan ilişkisini kamuoyuna duyurmuştu.

Ancak bu yeni aşkın ardından Torreira’dan dikkat çeken bir adım geldi. Ünlü futbolcu, bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Devrim Özkan’ı sosyal medyada yeniden takibe aldı.

TORREIRA’DAN TAKİP, ÖZKAN’DAN YANIT YOK

Lucas Torreira’nın bu atağına karşılık gelmezken, Devrim Özkan cephesinden başka bir gelişme yaşandı. Yeni dizisi “Çift Kişilik Oda” için yoğun bir tempoda çalışan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.

DEVRİM ÖZKAN’DAN AMELİYAT AÇIKLAMASI

26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle küçük bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat… Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim.”

Özkan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajı geldi. Sevenleri, oyuncuya acil şifalar dileyerek bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.