Devrim Özkan ve Bige Önal’ın uçağına yıldırım çarptı! Çekimlere ara verildi!

Ünlü oyuncular Devrim Özkan ve Bige Önal, 'Her Şey Yolunda' filminin çekimleri için İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçağa yıldırım düştü.

Devrim Özkan ve Bige Önal’ın uçağına yıldırım çarptı! Çekimlere ara verildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:41

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal’ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum’a giden oyuncular, uçakta korku dolu anlar yaşadı.

Sabiha Gökçen–Bodrum seferini gerçekleştiren TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım çarptı.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yçağa yıldırım çarpması sonucu uçakta kısa süreli bir panik yaşandı. Devrim Özkan ve Bige Önal, korku dolu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay sonrası uçak, güvenli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle film çekimleri iki gün ertelendi.


Etiketler: #devrim özkan #Bige Önal #uçak

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