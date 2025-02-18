Devrim Özkan ve Bige Önal’ın uçağına yıldırım çarptı! Çekimlere ara verildi!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:41

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:41

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal’ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum’a giden oyuncular, uçakta korku dolu anlar yaşadı.

Sabiha Gökçen–Bodrum seferini gerçekleştiren TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım çarptı.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR



Birsen Altuntaş'ın haberine göre yçağa yıldırım çarpması sonucu uçakta kısa süreli bir panik yaşandı. Devrim Özkan ve Bige Önal, korku dolu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay sonrası uçak, güvenli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ



Yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle film çekimleri iki gün ertelendi.