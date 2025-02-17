Devrim Özkan, Luka Brajkovic ile aşk iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:33

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:33

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu Devrim Özkan hakkında, Darüşşafaka forması giyen basketbolcu Luka Brajkovic ile yeni bir aşka yelken açtığına dair iddialar gündeme gelmişti.

2023 yılında Torreira ile aşk yaşamaya başlayan Devrim Özkan, kısa bir ayrılığın ardından ilişkisinde ikinci bir şans vermişti. Ancak, çiftin ilişkisi geçtiğimiz aylarda yeniden sona erdi. Ayrılıktan kısa bir süre sonra, Özkan’ın Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic ile birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesi de bu söylentileri güçlendirdi.

"BEKARIM" PAYLAŞIMI

Çıkan aşk iddialarına sessiz kalmayan Devrim Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu konudaki suskunluğunu bozdu. "Günün alıntısı" notuyla paylaştığı gönderisinde, "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım" ifadelerine yer verdi. Özkan’ın bu paylaşımı, aşk iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.