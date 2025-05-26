Oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi: Araç hurdaya döndü

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ünlü oyuncu Şerif Sezer’in bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen bir aracın şeridine geçmesi sonucu çarpıştı.

Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in içinde bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek şeridine geçmesiyle çarpışma meydana geldi. Kazada sürücü Ş.A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Çarpışmanın etkisiyle Milas-Söke karayolu’nun Milas yönü bir süre trafiğe tamamen kapandı. Trafik ekipleri, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yaralı sürücü Ş.A., sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan Şerif Sezer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun, olay yerine çağırdığı bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yolculuğuna devam ettiği öğrenildi.