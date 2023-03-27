Özcan Deniz'den ‘Yüz Yıllık Mucize' dizisine isyan
Oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, ‘Yüz Yıllık Mucize’ senaryosunun çalıntı olduğunu iddia ederek, senaryonun kendisine ait olduğunu söyledi. Özcan Deniz, “Hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki bir televizyon kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik” diye konuştu.
Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryonun çalındığını iddia etti.
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı ‘Yüz Yıllık Mucize’ dizisinin senaryosunun kendisinden çalındığını öne süren Deniz, “Bir televizyon kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik” dedi.
Deniz, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “Bin Yıllık Aşk… 10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki… Bir televizyon kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik… Neyse hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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