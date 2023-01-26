Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikah görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:42

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 14:42

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile evlendi. İstanbul Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahından ilk kareler ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı, nikaha dair fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

'SENİ SEÇİYORUM...'

Dadgar, paylaşımına "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında...

Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" notunu düştü.



