Pamela Anderson'dan yeni kitabında çarpıcı itiraflar

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:33

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:07

Ünlü yıldız Pamela Anderson'ın bugüne dek oldukça hareketli bir yaşamı oldu. Playboy'da adını duyurmasından Baywatch'ta rol almasına ya da Sahil Güvenlik dizisi için California sahillerinde koşturmasına kadar her adımıyla adından çokça söz ettirdi.

Anderson, şimdi de yeni kitabı "Love, Pamela" (Aşk, Pamela) ile hayatının perde arkasını hayranlarına açıyor. Kitap, Anderson'ın hayat hikayesinin merak edilen bölümlerine; "Playboy kapaklarının hikayelerine, basına sızan seks kasetlerine ve evliliklerine" temas ediyor.

Kitapla birlikte, ünlü simalarla bir araya geldiği Hollywood partilerine de ışık tutan 55 yaşındaki Kanada doğumlu yıldız, bu şaşaalı partilerde şahit olduğu sıra dışı şeyleri tüm ayrıntılarıyla anlatıyor.

Söz konusu partilerden birine de Hugh Hefner'ın Los Angeles'taki meşhur malikanesi sahne oluyor.

"SANATÇILAR, HAYIRSEVERLER, ENTELEKTÜELLER..."

O geceyi kaleme alan Anderson, "Hollywood yıldızı Jack Nicholson'ı bir banyoda iki güzel kadınla ilişkiye girerken gördüğünü" öne sürdü.

Anderson, bu olayı şu şekilde anlatıyor:

"Gülüşüyor ve duvara yaslanmış öpüşüyorlardı. Aynayı kullanmak için yanlarına gittim, dudak parlatıcımı düzeltmek için lavabonun üzerine eğildim. Bakmamaya çalışıyordum ama kendimi tutamadım ve aynadan göz göze geldik. Sanırım bu onu bitiş çizgisine getirdi, çünkü komik bir ses çıkardı, gülümsedi ve 'Teşekkürler canım' dedi..."

"Ortam; sanatçılar, hayırseverler, entelektüeller, şövalyeler ve güzel kadınlarla doluydu" diyen Anderson ayrıca, bu kadar çok meşhur simanın etrafında olmasının tuhaf hissettirdiğini söyledi.