Psikiyatri kliniğine yatmıştı... Dilan Polat tedavisini yarıda bıraktı!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kendi isteğiyle yatış yaptığı psikiyatri kliniğinden ayrıldığını açıkladı. Tedavisini yarıda bırakan Polat, iyileşme umudunu kaybettiğini ve çocuklarının yanında olmak istediğini belirtti.

"İYİLEŞMEM ÇOK ZOR"

Bir takipçisinin “Tedavin nasıl devam edecek, kendini ihmal etme” mesajına cevap veren Polat, tedaviyi bıraktığını şu sözlerle duyurdu:

“Yarım kaldı. Daha doğrusu şöyle düşündüm, hiçbir tedavi beni iyileştiremeyecek nasılsa. En azından çocuklarımın yanında vakit geçireyim. Nasılsa iyileşmem çok zor. Bunca sorun dert içinde bu kaygıları baskılayacak bir şey yok maalesef.”

HASTANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan, Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde beklediği iddia edilen bir saldırgan, koruması Alper Ç.'ye silahlı saldırı düzenledi. Koruma, otomobile binmek üzereyken 7 el ateş edilerek yaralandı.

Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralı koruma Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.