Rapçi Sagopa Kajmer 'dinini söyle' yorumuna tepki gösterdi: 'Takmışlar dini inancıma...'
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer X (Twitter) hesabında bir hayranı ile din inancı konusunda tartışma yaşadı.
Rapçi Sagopa Kajmer adı ile bilinen Yunus Özyavuz sık sık dini inancı hakkında yapılan tartışmalar ile gündeme geliyor. Özyavuz'un bir dönem İsmailağa Cemaati'ne gittiği gündeme gelmişti.
X hesabından Sagopa Kajmer'e bir hayranı tarafından 'Abi lütfen dinini söyle' yorumu yapıldı. Kajmer yoruma tepki gösterdi.
"SANA NE KİME NE?"
Sosyal medya hesabından hayranını sorusunu yanıtlayan Kajmer şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dini inancıma... Güzel kardeşim, sana ne kime ne? Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil."
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