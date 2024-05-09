Rapçi Sagopa Kajmer 'dinini söyle' yorumuna tepki gösterdi: 'Takmışlar dini inancıma...'

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer X (Twitter) hesabında bir hayranı ile din inancı konusunda tartışma yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 20:04
Rapçi Sagopa Kajmer 'dinini söyle' yorumuna tepki gösterdi: 'Takmışlar dini inancıma...'
Abone Ol google-news

Rapçi Sagopa Kajmer adı ile bilinen Yunus Özyavuz sık sık dini inancı hakkında yapılan tartışmalar ile gündeme geliyor. Özyavuz'un bir dönem İsmailağa Cemaati'ne gittiği gündeme gelmişti.

X hesabından Sagopa Kajmer'e bir hayranı tarafından 'Abi lütfen dinini söyle' yorumu yapıldı. Kajmer yoruma tepki gösterdi.

"SANA NE KİME NE?"

Sosyal medya hesabından hayranını sorusunu yanıtlayan Kajmer şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dini inancıma... Güzel kardeşim, sana ne kime ne? Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil."


Sagopa Kajmer haberleri rapçi haberleri din haberleri

İlgili Haberler

Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medyada küfürleşti

Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medyada küfürleşti
Sagopa Kajmer'in eski menajerinden çok konuşulacak iddialar: 'Vergi kaçırıyorsun!'

Sagopa Kajmer'in eski menajerinden çok konuşulacak iddialar: 'Vergi kaçırıyorsun!'
Sagopa Kajmer, 'Cübbeli Ahmet'in özrünü kabul etmedi

Sagopa Kajmer, 'Cübbeli Ahmet'in özrünü kabul etmedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lapseki'nin tescilli lezzetinde hasat haziranda başlayacak: 150 bin ton rekolte bekleniyor

Lapseki'nin tescilli lezzetinde hasat haziranda başlayacak: 150 bin ton rekolte bekleniyor
Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!

Arsenal, Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı!
Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!

Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!
Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?

Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?
Ayrılıkları usta gibi karşılayan 4 burç: Bu burçlar adeta taş kalpli

Ayrılıkları usta gibi karşılayan 4 burç: Bu burçlar adeta taş kalpli
Mayıs 2024’te Ünlü Olacak 4 Burç

Mayıs 2024’te Ünlü Olacak 4 Burç
Gözaltına alınmıştı... Kalben'den beklenen açıklama geldi

Gözaltına alınmıştı... Kalben'den beklenen açıklama geldi
O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek

O Ses Türkiye’nin unutulmaz yarışmacısı Nutsa Buzaladze Eurovision sahnesinde: Hadise’den büyük destek