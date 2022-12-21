Sagopa Kajmer, 'Cübbeli Ahmet'in özrünü kabul etmedi

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:05

Son olarak, 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirilerek' cinsel istismara maruz bırakılma skandalı ile gündemde olan Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'i övdüğü görüntüler ortaya çıkan 'Cübbeli Ahmet', bir dönem cemaatinde yer alan rapçi Sagopa Kajmer ile ilgili konuştu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube hesabından yayınladığı videoda rapçiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"O kardeş geldi, gitti. Ailecek evine de gittik, geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Hatta Risalei Kudsiyye'den şarkı yaptı. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir. Bizi bir kere görmeye geldi. Aşağıdaki bazı arkadaşlar "müsait değil" demişler ya da ben mi "müsait değilim" gibi bir şey mi dedim, duydu, bilmiyorum. Öyle bir şey oldu. Aklımda böyle bir şey var. O orada hassas bir yapıya sahip olabilir. Öyle bir darılma durumu oldu. Ondan sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. Kabul etmedi."

"BEN HAKKIMI HELAL EDERİM"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Sagopa Kajmer'den yine özür dileyebileceğini söyleyen Ünlü, "Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık. Benim hakkımda, 'Biz onunla arkadaşlık ettik, gittik, geldik, özel muhabbetimiz oldu, o bana iyi ahlaklı davranmadı' diye bir şeyi varsa şahsım adına özür de dilerim. Hakkımı da helal ederim. Benim aleyhime konuştuysa da helal ederim, ben bunu gündem yapmadım ve yapmam" dedi.