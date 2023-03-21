Recep İvedik 8 yolda! Tarih verildi
Recep İvedik filminin sevilen ismi Nurullah'ı canlandıran Nurullah Çelebi, Uşak'ta depremzede çocuklar için katıldığı bir gösteride 'Recep İvedik 8 için tarih verdi.
Şahan Gökbakar hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Recep İvedik'in sekizinci filmi yolda.
Başrolünü Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik film serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için 'Gülümseten Yüzler' gösterisinde sahne aldı. Uşak'ta çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Çelebi, çocukların sorularını da yanıtladı.
TARİH DE VERDİ
Bir çocuğun "Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, "İki yıl sonra" yanıtını verdi.
Nurullah Çelebi konuyla ilgili ayrıca, "Halk istediği zaman 8, 9, 10, 11, 12’yi de çekeriz. Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir" ifadelerini kullandı.
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