Rihanna'nın acı kaybı: Babası Roland Fenty hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Rihanna’nın babası Ronald Fenty, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Aileye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fenty'nin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, aile üyelerinin California'da bir araya geldiği öğrenildi.

Rihanna ya da temsilcisinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Ronald Fenty’nin vefatı, Rihanna’nın üçüncü çocuğuna hamile olduğu bir döneme denk geldi. Baba-kızın geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olduğu biliniyordu. Ancak son yıllarda aralarındaki buzların eridiği, ilişkilerini yeniden inşa ettikleri belirtiliyordu. Hatta Ronald Fenty, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Rihanna’nın ilk çocuğu RZA’nın dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.