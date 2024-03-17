Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:20

Gerçek adı Jonathan Mortimer Smith Lil Jon olan ABD'li rapçi Lil Jon, cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camii'ne giderek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti. Peki, Lil Jon kimdir? Rapçi Lil Jon kaç yaşında, nereli?

LİL JON KİMDİR?

1972 yılında Atlanta’da doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan Lil Jon, 2000’li yılların başında hip hop alt türünün öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Lil Jon’un mistik inançlara ilgi duyduğu biliniyor ve kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.