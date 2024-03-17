Lil Jon kimdir? Rapçi Lil Jon kaç yaşında, nereli?
ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon, Kaliforniya'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Peki, Lil Jon kimdir? Rapçi Lil Jon kaç yaşında, nereli?
Gerçek adı Jonathan Mortimer Smith Lil Jon olan ABD'li rapçi Lil Jon, cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camii'ne giderek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti. Peki, Lil Jon kimdir? Rapçi Lil Jon kaç yaşında, nereli?
LİL JON KİMDİR?
1972 yılında Atlanta’da doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan Lil Jon, 2000’li yılların başında hip hop alt türünün öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Lil Jon’un mistik inançlara ilgi duyduğu biliniyor ve kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Benzinde dikkat çeken vergi ayrıntısı