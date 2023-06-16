Senaristinden 'Camdaki Kız' sitemi: Zeka ve vizyon diliyorum

Yayınlanma: 16.06.2023 - 19:45

Güncelleme: 16.06.2023 - 19:45

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, 82. bölümü ile son kez izleyici karşısına çıktı



Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen dizide herkes Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesini bekledi ancak o sahne çekilmesine rağmen yayınlanmadı.

Dizinin senaristi Seda Altaylı Turgutlu, söz konusu duruma tepki gösteri.

Senarist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Onca emek verilip çekilen ama atılan düğün bloğuna rağmen iyi finaldi be… Düğünü kimseye sormadan atana zeka ve vizyon diliyorum. Nazar kalkanlarını açalım ve birinciliğimizi kutlayalım."