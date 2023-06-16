Senaristinden 'Camdaki Kız' sitemi: Zeka ve vizyon diliyorum

Dün akşam final bölümüyle izleyicilere veda eden Camdaki Kız dizisinin senaristi, fragmanda yer alan 'düğün' sahnesinin yayınlanmamasına tepki gösteri.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 19:45
Senaristinden 'Camdaki Kız' sitemi: Zeka ve vizyon diliyorum
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, 82. bölümü ile son kez izleyici karşısına çıktı

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen dizide herkes Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesini bekledi ancak o sahne çekilmesine rağmen yayınlanmadı.

Dizinin senaristi Seda Altaylı Turgutlu, söz konusu duruma tepki gösteri.

Senarist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Onca emek verilip çekilen ama atılan düğün bloğuna rağmen iyi finaldi be… Düğünü kimseye sormadan atana zeka ve vizyon diliyorum. Nazar kalkanlarını açalım ve birinciliğimizi kutlayalım."


Camdaki Kız

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