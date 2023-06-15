Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:05

Güncelleme: 15.06.2023 - 12:05

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin ne zaman final yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler, Camdaki Kız dizisinin final bölümünde neler yaşanacağını araştırıyor. Camdaki Kız'ın bu akşam yayınlanacak olan 82. bölümü yani final bölümünda Hayri'nin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız final bölümünden neler olacak? Camdaki Kız Hayri öldü mü? Camdaki Kız bitiyor mu? İşte ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Camdaki Kız dizisi 82. bölümüyle 15 Haziran Perşembe akşamı 20.00'da final bölümüyle son kez ekranlara gelecek.

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Laz Kızı, Hayri’nin Türkan'dan 2 yıl önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri’ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.

Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Hayri, Nalan'ı terapiye götürmek için ikna etmeye çalışır. Nalan, Hayri'nin itirafının ardından kendisini eve kapatır ve depresyona girmiştir. Nalan, ruh sağlığını kaybedince Hayri için daha da önemsizdir. Sedat, Nalan’ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder. Nalan'ın bitkin ve mutsuz olan hali Sedat'ı derinden sarsar. Nalan'a ne olduğunu öğrenmek için harekete geçen Sedat, ne yapacak? Hayri, Nalan'ı doktora götürmek için ısrar eder. Nalan ise Hayri'nin söylediklerine inanmaz ve Laz Kızı'nı sevdiğini söyler. Hayri, Laz Kızı'nı sevmediğini ve abilerinin peşinde olduğunu söyler. Ancak Nalan, Hayri'ye inanmaz. Diğer Taraftan Hayri, Nalan'ı terapiye gitmeye ikna edebilecek mi?

Laz Kızı’na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan’ı da ikna ederek soluğu Nalan'ın yanında alır. Nalan'la vedalaşmak isteyen Hayri, Nalan'ın sevgisi ve aşkıyla karşı karşıyadır. Nalan, tüm suçun kendisinde olduğunu ve Hayri'yi ne kadar çok sevdiğini itiraf eder. Türkan, Hayri'nin yanlış yolda olduğunun farkında olsa da bir şey yapamaz. Hayri, Türkan'la ve çocuklarla vedalaşarak evden eşyalarını alıp çıkar. Türkan, gözyaşları içinde Hayri'ye veda eder. Hayri ise çocukları ve Nalan'ı Türkan'a emanet eder. Laz Kızı, Hayri’nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri’ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar. Türkan, yerde yatan Hayri'yi görünce feryat ediyor. Laz Kızı, karakolun önüne arabasını çekip teslim olmaya giderken Türkan, Hayri'nin yaşaması için çırpınıyor. Hayri, ölecek mi?