Erdoğan'a hayranlığıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in kızından çok konuşulacak Millet İttifakı paylaşımı

AKP'den 5. kez milletvekili adaylığına başvuran ancak seçilemeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı. Akkaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:37
Erdoğan'a hayranlığıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in kızından çok konuşulacak Millet İttifakı paylaşımı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve bu yıl da 5. kez AKP'den milletvekili aday adaylığına başvuran türkücü İbrahim Tatlıses, listeye giremedi. 

Memleketi Şanlıurfa için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen ve bu yoldan dönmeyeceğinin söyleyen Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş ise son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Akkaş, babasının aksine Millet İttifakı'nı destekliyor. 

Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının film afişine yerleştirildiği bir kareyi paylaşan Melek Zübeyde Akkaş, "Geliyorlar" notunu ekleyerek desteğini gösterdi. 

Akkaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken; Tatlıses'in bu paylaşıma ne tepki vereceği de merak konusu oldu.


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