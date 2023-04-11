AKP'den 5. kez aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten açıklama
AKP'den daha önce 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinde de listeye giremedi. Tatlıses, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak sessizliğini bozdu.
Daha önce AKP'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. Tatlıses, yeniden Urfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:
"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti çıgoti" (Kim dedi, ne dedi)
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